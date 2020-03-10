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محمود مسلم

ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا لـ118 حالة في هونج كونج

خروج 5 مصابين من المستشفيات بعد شفائهم

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أ ش أ
12:38 م | الثلاثاء 10 مارس 2020
اجراءات الوقاية من كورونا

اجراءات الوقاية من كورونا

أعلنت السلطات في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 118 حالة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين بالصحة، أن 5 مصابين خرجوا من المستشفيات اليوم بعد شفائهم، فيما لا زال 51 مريضا يتلقون العلاج، يرقد 3 منهم في حالة حرجة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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