ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا لـ118 حالة في هونج كونج

أعلنت السلطات في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 118 حالة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين بالصحة، أن 5 مصابين خرجوا من المستشفيات اليوم بعد شفائهم، فيما لا زال 51 مريضا يتلقون العلاج، يرقد 3 منهم في حالة حرجة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.