"نقل النواب" تطالب بزيادة الإنفاق على البحوث الزراعية

أكد محمد عبدالله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل في مجلس النواب، أهمية تطوير الأبحاث الزراعية وزيادة الإنفاق عليها لحماية الإنتاج النباتي من الإصابة بالمسببات المرضية المؤثرة على خفض الإنتاج "كمًا ونوعًا"، من خلال وقف زحف المسببات المرضية الممنوع دخولها إلى البلاد عن طريق الحجر الزراعي أو استخدام أحدث التقنيات العلمية التطبيقية المستخدمة في المكافحة سواء كانت زراعية أو حيوية أو كيميائية آمنة مع الاستعانة بنظام الإنذار المبكر في التنبؤ بالأمراض أو باستخدام أحدث تقنيات "النانو تكنولوجي"، والمواد المتقدمة أو من خلال إنتاج أصناف نباتية مقاومة للأمراض بالتعاون مع المعاهد البحثية المعنية.

وأوضح زين الدين في بيان له، أهمية البحث العلمي في إيجاد الحلول التقنية والاقتصادية للزراعة والحلول التي يتبناها البحث العلمي، ترفع مستوى إنتاجية الموارد الزراعية كالمياه والأرض والأيدي العاملة إلى مستويات البلدان المتقدمة.

وأشار إلى أهمية استخدام الهندسة الوراثية للنهوض بالمنتج الزراعي وزيادة إنتاجية المزروعات مع خفض احتياجاتها الغذائية، ما يقلل معدل التلوث البيئي، بتقليل استخدام المبيدات الحشرات والأعشاب الضارة والأسمدة، وتحسين قدرة النباتات للنمو تحت ظروف بيئية قاسية كالملوحة، الجفاف، الحرارة وغيرها، ورفع القيمة الغذائية للمحاصيل برفع محتواها من الفيتامينات والأحماض الأمينية للمساعدة في القضاء على سوء التغذية والأمراض المرتبطة بنوعية الغذاء، إضافة إلى تعديل القدرة الإنتاجية لبعض النباتات لإنتاج المواد الكيماوية للاستعمالات الصناعية والطبية كإنتاج اللقاحات.

وأضاف أنّ البحث العلمي يشكو من عدة عوامل لرفع التحديات الحالية والمستقبلية للقطاع، كشح الموارد والتقلبات المناخية وتقلبات الأسعار العالمية، ومن بين أهم هذه العوامل قلة التمويل، إذ لا تتعدى نسبة الاعتماد المخصص للبحث العلمي الزراعي مقارنة بالناتج الخام الزراعي 2% في الدول العربية، مطالبا بمزيد من الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الزراعة، ونقل خلاصة البحوث التطبيقية للفلاح المصري مباشرة وتقديم حزم من التوصيات التي تراعي الحفاظ على سلامة الإنسان ونظافة البيئة.