التضامن: 3 ملايين و200 ألف أسرة تستفيد من "تكافل وكرامة"

قال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، إنّ شبكة الحماية الاجتماعية تشمل الفئات المهمشة غير القادرة على العمل، سواء أطفال، أيتام صغار، عجزة، كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تكون حالتهم صعبة.

وأضاف الشبراوي، خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أنّ الفئات المهمشة تتعرض لمشكلات اجتماعية واقتصادية مثل فقدان العمل، الزوج، مصدر للدخل، لافتا إلى أنّ برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه نحو 3 ملايين و200 ألف أسرة في حدود 15 مليون شخص كشبكة حماية اجتماعية.

وتابع مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، أنّه لأول مرة في تاريخ مصر يوجد قاعدة بيانات بها 30 مليون مواطن، وبرنامج تكافل وكرامة انطلق في مايو 2015 وبدأ يعمل قاعدة بيانات للتعرف فيها على الخصائص، فاكتشفنا أنّ نحو 45% من الأفراد في سن العمل قادرين على العمل، ويستلمون مساعدات نظرا لظروف اقتصادية أو عدم وجود دخل ثابت، ويوجد أكثر من سبب وهو المناطق الريفية البعيدة في بعض محافظات الصعيد التي لا يوجد بها فرص عمل وأنشطة اقتصادية، وبالتالي لا يوجد لديها الجاذبية لوجود مستثمرين وعمل مصانع.

وأكد الشبراوي، أنّ هناك فئة كبيرة من الناس اتخذت طريق الاتكالية والمساعدات من الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى جانب الدولة التي تغدق عليهم، فبالتالي الإغداق لفترة طويلة جعل فئة من الناس يميلون للكسل بدلا من العمل، مشيرا إلى وجود فئة راغبة في العمل وقادرين وليس لديهم فرص، وبالتالي برنامج فرصة انبثق من برنامج "تكافل وكرامة" وركز على عمل 3 برامج فرعية رئيسية ومساعداتهم في التوظيف ونجاح الوزارة في فتح وحدة مركزية للتدريب والتوظيف، تنطلق خلال الشهر الحالي للتواصل مع بعض منصات التوظيف وعمل ابتكارات مختلفة.