عمرو عرفة في عيد ميلاد يسرا: كل سنة وأنتي ملكة القلوب

هنأ المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر، الفنانة يسرا بعيد ميلادها الـ69.

وغرّد "عرفة": "عملت معايا دور الملكة في سرايا عابدين عشان هيا فعلاً ملكة مصر الحالية.. كل سنة وأنتي طيبة يا ملكة القلوب".

وتواصل الفنانة يسرا، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "دهب عيرة"، ومن المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني المقبل، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

المسلسل من بطولة، يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهني.