تنفيذا لقرار منع التجمعات الكبيرة.. "السادات" تلغي احتفالاتها بعيدها السنوي السابع

قرر الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات، اليوم، إلغاء الاحتفال السابع لعيد الجامعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعدم إقامة تجمعات كبيرة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما تضمن القرار إنهاء فاعليات المهرجان الكشفي الطلابي السابع والمقام على أرض كلية السياحة والفنادق، وأي نشاط أو احتفال يتضمن تجمعات ذات كثافة بشرية.

وأوضح "رئيس الجامعة" أن قيادات الدولة هدفها الأساسي هو حماية المواطنين من تفشي هذا الفيروس، مؤكدا أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية الاستباقية لحماية مواطنيها.

وأشار "بيومي" إلى أن الجامعة لن تدخر جهداً في تقديم الخدمات الصحية اللازمة وتضع كافة إمكانياتها من معامل تحاليل وأجهزة علمية وطبية لخدمة المجتمع والمواطنين.