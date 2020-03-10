بالصور.. تطهير ديوان محافظة القاهرة للوقاية من كورونا

صرح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدوله للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد وبناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية، بدأت مديرية الصحة بالمحافظة برش وتطهير الديوان العام للمحافظة، وعدد من المنشآت الخدمية، ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها .

وأصدر محافظ القاهرة توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة، وتوضيح سبل الوقايه منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل اليدين باستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.