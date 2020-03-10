مصيف بلطيم يستعد للصيف بنماذج موحدة للإشغالات

تابع اللواء محمد بنداري، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال اللجنة العليا لتطوير مدينة مصيف بلطيم، والنزول على الطبيعة لمناقشة مقترحات التطوير، وعرض نموذج للإشغالات المؤقتة على الكورنيش، وكلف بمراعاة مقاييس الحجم والارتفاع لتحسين المظهر الحضاري والجمالى للمصيف.

وتفقدت اللجنة جميع مرافق المدينة والطرق الرئيسية، بداية من منطقة الفنار غربًا بعد التوسعة حتى نهاية المصيف بمنطقة الفيروز شرقًا.

ووجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية، والاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وصيف 2020، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة، والمهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم.