تفاصيل قتل موظف بالمعاش على يد عاطل في الشرقية

"قتلت ابن عم أبويا علشان كان معاه فلوس وكنت عاوز أتجوز".. بهذه الكلمات اعترف عاطل بتفاصيل قتل نجل عم والده لسرقة 15 ألف جنيه، وأضاف المتهم: تسللت إلى منزله وذبحته بعد أن غافلته، ثم سرقت المال وخبأته في حجرة والدتي، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف غموض حادث العثور على جثة شخص بالمعاش، داخل مسكنه بمنطقة أبو حماد بالشرقية.

وأبلغ عامل مركز شرطة أبوحماد باكتشافه وفاة نجل عمه (بالمعاش) داخل منزله، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود بعثرة بمحتويات المنزل وسلامة جميع منافذه والعثور على الجثة وبها جروح قطعية متفرقة.

وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليه (عامل - مقيم بالمناصرة بدائرة مركز شرطة مشتول السوق).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه للواقعة بقصد السرقة، حيث قام بالدلوف لمسكن المجني عليه واستل السلاح الأبيض "سكين" من مطبخ المسكن، ولدى شعور المجني عليه بوجوده قاومه فتعدى عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته، واستولى منه على هاتفه المحمول و15 ألف جنيه وفر هارباً.

وبإرشاده جرى العثور على السكين المستخدم في الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه و14800 جنيه باقي المبلغ المستولى عليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.