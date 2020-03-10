طلب إحاطة عن إجراءات حماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية من كورونا

تقدمت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أهمية اتخاذ إجراءات احترازية ومزيد من تفعيل الدور الرقابي للوزارة في أماكن تجمعات الفئات الأكثر احتياجا للرعاية، مثل دور رعاية الأيتام، ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودور رعاية المسنين، للوقاية من الإصابة بكورونا، وأشارت إلى أنّ إصابة فرد واحد من هذه الفئات بهذا الفيروس سيتحول معه الأمر إلى كارثة.

وأشارت سحر إلى أنّ هذه الفئات تحتاج لمهام أكبر من المساعدة في مجالات الرعاية، كما أنّ كثير منهم تنقصه الجوانب التوعوية والمعرفية للتعامل معه على النحو الواجب مع أزمة من هذا النوع، فضلا عن القائمين على رعايتهم، واعتبرت أنّ واجب الحكومة هو أن تمارس دورها التوعوي والرقابي حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

وكانت وزارة الصحة والسكان دعت المواطنين في وقت سابق، للتوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأي أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع درجات الحرارة لإجراء التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.