"حدد فكرة مشروعك".. برنامج تدريبي لمركز الابتكار بجامعة بنها

نظم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، منحة مجانية وبرنامجا تدريبيا للطلاب بعنوان "حدد فكرة مشروعك" بكلية الزراعة بمشتهر.

وأكد الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة، فى كلمته خلال الفعاليات، على أهمية هذه النوعية من الدورات، لإيجاد خريج مميز قادر على استيعاب متغيرات سوق العمل.

من جانبه، أشار الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التى تقام بكليات الجامعة المختلفة لنشر ثقافة ريادة الأعمال، والتعريف بوجود فرص أخرى للعمل متاحة غير المتعارف عليها، بحيث يكون خريجي الجامعة جزءا من إيجاد بيئة جديدة للأعمال في مصر بدلا من انتظار فرص عمل.

وأضاف سمير أن الدورات تهدف أيضا إلى تعزيز نشر ثقافة العمل الحر، وذلك انطلاقا من مشاركة الجامعة في جهود الدولة في مكافحة البطالة وفتح مجالات عديدة لتوفير فرص عمل، والبحث عن مصادر بديلة للدخل. وقد قامت الدكتورة آية عزام مدرب ريادة الأعمال بالجامعة بتدريب الطلاب على مدار يومين.