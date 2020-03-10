إحالة العاملين في 3 مراكز شباب للتحقيق بسبب الغياب بالقليوبية

قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين في 3 مراكز شباب بإدارتي قليوب والقناطر الخيرية، للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل وغلقهم المراكز أثناء فترات العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال جولته الليلية بعدد من مراكز الشباب في المحافظة لمتابعة الأنشطة الرياضية، رافقه خلالها د. وليد الفرماوي وكيل المديرية. وشملت هذه الجولة زيارات مفاجاة لـ 10 مراكز شباب بالقناطر الخيرية وقليوب، ووجد 3 مراكز مغلقة في أوقات العمل الرسمية وهي مراكز شباب قلما، وحلابة، في قليوب، والبرادعة في القناطر الخيرية

وأوضح وكيل وزارة الشباب، أنه هذه الجولة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف متابعة سير العمل بمراكز الشباب للارتقاء بالخدمات الرياضية المقدمة للشباب، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستتعدى مرحلة توقيع الجزاء الإداري على المقصرين.