 وزير النقل يتابع اعمال العمرة الجسيمة لـ 41 جرار EMD في ورش ايرماس 

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية اليوم بورش ايرماس المتخصصة في صيانة وعمرة الجرارات حيث تابع وزير النقل اعمال العمرة الجسيمة لـ 41 جرار EMD وذلك في إطار تنفيذ العقد الذي ابرمته هيئة السكك الحديدية مع شركة بروجرس ريل لوكوموتيف ، الامريكية (PRL) والذي شمل (تصنيع وتوريد 50 جرار جديد، وتحديث 50 جرار من الاسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ 41 جرار أخرى من الاسطول الحالي) بالاضافة الى عقد صيانة طويل الاجل لمدة 15 سنة خاص بـ 141 جرار حيث شاهد الوزير اعمال العمرات للجرارات تحت إشراف خبراء من الشركة الأمريكية وتنفيذ عمال ومهندسين مصريينحيث سيتم عمل عمرة للمواتير الجر والمحركات ل٣٧ جرار في أمريكا وباقي أعمال العمرة للجرار في الورشة بينما سيتم اجراء العمرة بشكل كامل لعدد ٤ جرارات الاخيرة بما فيها عمرة مواتير الجر والمحركات كاملة في ورشة ايرماس بمعرفة الفنيين والمهندسين العاملين بالورشة وتحت إشراف خبراء من الشركة الأمريكية وبوجود خبراء منها وذلك بعد برنامج تدريبي متكامل للعمال والفنيين على أسلوب العمرة لضمان قيام الورش مستقبلا بتنفيذ أعمال العمرات بالكامل وشدد الوزير على الإنتهاء من العمرة الجسيمة لـ 41 جرار قبل 30/6/2020 وضرورة الإهتمام بالعنصر البشري و تدريبه في مصانع الشركة في أمريكا لثقل خبرات العمال المصريين

كما تابع وزير النقل مشروع تطوير الورشة والذي اشتمل على إنشاء ورشة بواجي جديدة كاملة مع تحديث ورفع كفاءة ورشة البواجي القديمة وإعادة استخدامها لتكون ورشة رفع وتركيب لزيادة الطاقة الإنتاجية من عمرة وصيانة للجرارات، وإصلاح مواتير الحر بالاضافة الى انشاء ورشة موازية لورشة العمرة والموتورات وماكينات البورينج الحديثة وهي عبارة عن ماكينات CNC (ماكينات الخراطة الرقمية الحديثة) بالاضافة الى إنشاء مخازن جديدة لاستيعاب الأسطول بالكامل حيث أفاد رئيس شركة ايرماس أن انشاء ورشة موازية لورشة مواتير الجر يزيد من القدرة الانتاجية للعمرات من ١٨٠ عمرة شهرية للمواتير إلى ٢٥٠ عمرة وزيادة القدرة الإنتاجية لعمرة البواجي من ١٢ إلى ٢٤ بوجي شهريا وزيادة قدرة الورش في الرفع والتركيب لتستقبل الورش ضعف عدد الجرارات الحالي

وفي تصريحات صحفية على هامش الجولة أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن تنفيذ هذا التعاقد يدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الاسطول الحالي من الجرارات للسكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، لافتا إلى ان تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم ايضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الاعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة.

مشيرا الى انه بهذا التعاقد تكون وزارة النقل قد تعاقدت على 260 جرار جديد وتحديث واعادة تاهيل واصلاح 172 جرار من الاسطول الحالي وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بالاضافة الى الصيانة الدورية للأسطول الحالي من الجرارات بورش السكة الحديد مشيرا إلى أن الوزارة تسير وفق خطة محددة، فيما يخص جرارات السكك الحديدية، حيث يتمثل ذلك في التعاقد على شراء جرارات جديدة وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.وفي نهاية جولته لإيرماس اكد سيادته على منظومة التدريب والسلامة والاهتمام باحدث نظم الصيانة والدهان