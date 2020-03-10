رئيس جامعة بنها يبحث مع القنصل الفرنسي المنح الدراسية المقدمة للجامعة

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، نادين مكاوي نائب الملحق الثقافي الفرنسي بالقاهرة، وآية أشرف مسئول مكتب "كامبس فرانس" بالقاهرة، وذلك على هامش فعاليات الندوة التي نظمتها الجامعة للتعريف بالمنح الدراسية المقدمة من الملحقية الثقافية الفرنسية للجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال "الجيزاوي" إن الندوة التعريفية عن برنامج التبادل الطلابي والمنح الدراسية المقدمة لطلاب الماجستير والدكتوراه تأتي في إطار التعاون بين جامعة بنها والملحقية الثقافية الفرنسية.

وأضاف، أن الندوة استهدفت تعريف طلاب الدراسات العليا وشباب هيئة التدريس بالمنح الدراسية التي تمولها الحكومة الفرنسية وشروط وإجراءات التقدم لها.