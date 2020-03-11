لو عايز تغير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. تعمل إيه

تقدم "الوطن" الإجراءات اللازمة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي، استمرار للخدمات التي تقدمها لقرائها، وفقا لما قاله المحامي محمد حمزة، المختص بقضايا الأحوال المدنية، في حديثه إليها:

إجراءات تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي

ـ الحصول على نموذج البطاقة الشخصية من أي فرع من فروع مصلحة الأحوال المدنية.

ـ ضرورة إحضار أصل البطاقة الشخصية.

ـ عقد إيجار أو ملكية موثق لمحل الإقامة الجديد المطلوب إدراجه بالبطاقة.

ـ تقديم إيصال مياه، كهرباء، غاز، أو فاتورة تليفون أرضي.

ـ وبالنسبة لأصحاب المعاشات، يجب إحضار خطاب موجهه من الجهة الخاصة بصرف المعاش.

ـ الطلاب لابد من إحضار خطاب موجه أيضا من جهة التابعين لها، سواء قطاع خاص، أو حكومي.