هيكل: أي تطور عن كورونا هنعلنه.. لو احنا خبينا المجتمع الدولي مش هيخبي

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنَّه تم بالفعل اتخاذ بعض الإجراءات لبث حملات توعوية للمواطنين عن فيروس كورونا، مثل الابتعاد عن الشيشة، كما جرى اتخاذ إجراءات خاصة بالنظافة الشخصية، مؤكدًا أنَّ الحملات التوعوية سيتم بثها على جميع وسائل الإعلام بما فيها "السوشيال ميديا" ابتداءً من مساء اليوم أو صباح غد.

بث حملات توعية للمواطنين عن كورونا في جميع وسائل الإعلام

وأضاف وزير الإعلام، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة والإعلام والسياحة والآثار بشان مستجدات فيروس كورونا، أن لن يتمّ إخفاء أي شيء بشأن فيروس كورونا، متابعًا "لو احنا خبينا المجتمع الدولي مش هيخبي".

لا يوجد أي تطورات تدعو لاتخاذ إجراءات احترازية زيادة

وأوضح أنَّ الإجراءات التي يتمّ اتخاذها من قبل الحكومة تعتمد على التطورات التي تحدث يوميا، ولا يوجد أي تطورات تدعو لاتخاذ إجراءات احترازية زيادة، مؤكدا "أننا مازلنا في السيناريو الأول".

وأشار وزير الإعلام، إلى أنَّ أجهزة الكشف السريع عن الفيروس ستصل ابتداءً من الغد، لافتا إلى أنَّ مصر من أوائل الدول في العالم التي تجري للوافدين من الخارج كشفًا سريعًا للتأكّد من خلوهم من كورونا، مجددًا تأكّيده: "أي تطور جديد سيتم الإعلان عنه فورا".