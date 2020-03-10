وزير الإعلام: لسنا بحاجة لتعطيل الدراسة بسبب كورونا.. و"الصحة": نطبق السيناريو "أ"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تطبق السيناريو "أ" في المدارس والجامعات، وهو معني بالتوعية بتجنب الازدحام وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، ومنظمة الصحة العالمية لضمان الشفافية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد، منذ قليل، بحضور وزراء الصحة والسياحة والإعلام، بشأن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وعقب وزير الدولة لشؤون الإعلام، قائلا إنه لا يوجد حتى الآن ما يدعو لاتخاذ مزيدا من الإجراءات، وذلك ردا على سؤال بشأن أسباب عدم تعليق الدراسة حتى الآن.

وحول إمكانية اتخاذ الدولة إجراءات إضافية حول التعامل مع إيطاليا، قالت زايد إن "إيطاليا كباقي الدول تمر بمرحلة ذروة الفيروس، وبعد فترة سنتحصر مثلما يحدث في الصين الآن، وفي هذا الصدد إجراءات الدولة الاحترازية مستمرة، لدينا حالتين اشتباه من إيطاليا ثبت سلبيتهما".