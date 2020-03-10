صور: العثور على سيارة أحمد زكي المفقودة في منطقة إمبابة

قال المستشار بلال عبدالغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، إنه تم العثور على إحدى سيارات الفنان الراحل أحمد زكي المفقودة، في منطقة إمبابة.

وأوضح "عبد الغني"، لـ"الوطن"، أن السيارة من ماركة "بيجو"، حيث كانت موجودة في منطقة إمبابة منذ سنوات طويلة، وتم سداد مبلغ 7 آلاف جنيه، قبل أيام، مقابل الصيانة والحراسة، ولا تزال تحتفظ بحالة جيدة.

وأشار "عبدالغني"، إلى تعرض سيارة أخرى ماركة "مرسيدس" خاصة بالفنان أحمد زكى، للسرقة، في فترة وجود ابنه "هيثم" على قيد الحياة، حيث كانت السيارة موجودة في حي المهندسين، وتم عمل محضر بشكلٍ خاطئ وقتها، الأمر الذى تسبب في حفظ المحضر، قائلا: "تقدّمنا بتظلم حالياً من الحفظ، حتى نسترد السيارة مُجدداً".

وأوضح بلال عبدالغني، أن موكله، رامي عز الدين بركات، هو الوريث الشرعي لهيثم أحمد زكى، إذ استخرج إعلام وراثة بذلك الأمر، كما حصل على فتوى من الأزهر الشريف، بأن "رامي" هو الوريث الوحيد له، طبقاً للشريعة الإسلامية، ووفقاً لـ«ميراث الكلالة»، مُعرباً عن استيائه الشديد من الكلام الذى أثير مؤخراً عبر الفضائيات، بأن موكله ليس وريثاً شرعياً لـ"هيثم".