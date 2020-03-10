رئيس البرلمان: واثقون في دفاع القيادة السياسية عن حقوقنا في النيل

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر دخلت حزام الفقر المائي، مشيرا إلى أن حصة البلاد من مياه النيل غير كافية بكل المقاييس، لافتا إلى أن وزير الري عالم يبذل جهود كبيرة بمعاونة كافة الأجهزة المعنية في إدارة مفاوضات سد النهضة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بحضور وزير الري للرد على عدد من طلبات الإحاطة: "لدينا ثقة في القيادة السياسية بأنها ستحافظ على حقوق مصر في مياه النيل، التي لا يمكن التفريط فيها على الإطلاق، هذه مسألة حياة أو موت.. مسألة وجود، والقيادة السياسية الوطنية حاضرة أمامها دائما حقوق مصر والمصريين وتدافع عنها بكل كفاءة في الداخل والخارج".

وأشار إلى أن زراعة الأرز مرتبطة بشكل أساسي بالمياه، مطالبا بالتوقف عن نظام الري بالغمر واستبداله بالري الحديث، متابعا: "مصر تحاول أيضا الاستفادة من مياه الأمطار ورغم أن مصر من أكثر الدولة استفادة من مياه النيل والأكفء في استخدامها إلا أنه يجب على الجميع أن يعلم بالداخل والخارج أن مصر دخلت حزام الفقر المائي".

وأكمل: "الجهد الذي يبذل في المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، غير كافي وحصة مصر في نهر النيل لا تكفي على الإطلاق مقارنة بعدد السكان واحتياجات البلد".