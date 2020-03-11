اليوم.. المحكمة تحسم مصير أحمد الفيشاوي في قضية "نفقة لينا"

بعد صدور حكم أول درجة بحبسه لمدة سنة، يوم 28 يناير الماضي، لاتهامه بعدم الإنفاق على ابنته، يستعد أحمد الفيشاوي وفريق دفاعه، للمثول مجددا أمام محكمة الجنح المستأنفة، اليوم، للنظر في المعارضة المقدمة منه على الحكم.

وأصدرت المحكمة، في يناير الماضي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، حكما بمعاقبة "الفيشاوي" بالحبس لمدة سنة واحدة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته "لينا".

كما شمل الحكم إلزام الفيشاوي بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه، وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة اليوم المعارضة المُقدمة من الفيشاوي، لتصدر حكمها إما بقبولها شكلا وموضوعا وتخفيف الحكم أو القضاء ببراءته، وإما تأييد الحكم، أو رفض المعارضة وتأييد الحكم، ليصبح واجب النفاذ لحين التقدم باستئناف على الحكم.

ولم تكن هذه القضية هي الأولى في مسلسل صراعات "آل الفيشاوي"، فسبق لمحكمة الأسرة بالخليفة، أن أصدرت حكما بمعاقبة الفيشاوي بالحبس لمدة شهر واحد، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"، وهو الحكم الذي تقدم بمعارضة عليه.

كما قضت المحكمة ذاتها، في نوفمبر الماضي، بإلغاء قرار منع "لينا" من السفر وتراقب الوصول، والذي سبق صدوره لصالح والدها "الفيشاوي"، وهو الحكم الذي صدر في الدعوى رقم 1183 لسنة 2019، أسرة الخليفة، المقامة من طليقته "هند الحناوي".