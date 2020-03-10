"Spotify" يعلن إطلاق برنامج "رادار" لدعم المواهب الموسيقية

أعلن "Spotify" اليوم، عن إطلاق برنامج "رادار"، "RADAR"، لأوّل مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يحتفي البرنامج بتنوع المواهب الموسيقية في المنطقة، وذلك على جميع المستويات وعبر جميع الأنواع الموسيقية واللهجات واللغات.

ويعتبر "رادار RADAR، برنامجاً رائداَ في عالم الموسيقى في المنطقة، حيث يتم من خلاله اكتشاف وتحديد مجموعة من الفنانين ذوي إمكانية الوصول للعالمية من خلال تسجيل أغاني في ستوديوهات Spotify حول العالم.

ومن خلال هذا البرنامج، ستتمتع المجموعة المختارة من المواهب من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفرصٍ نادرة ومميزة لإنشاء موسيقى جديدة عبر تعاونات موسيقية فريدة بهدف الوصول لجمهورٍ جديد في جميع أنحاء العالم.

أطلق "Spotify" النسخة الأولى والعالمية من البرنامج في عام 2017، بهدف تسليط الضوء على المواهب الناشئة والمتميزة ودعم تطورهم ومهنتهم الفنية. وقد نجح البرنامج في تمهيد الطريق لرادار RADAR، وهو النسخة الجديدة من المبادرة والتي ستطلق إلى جانب 19 برنامجاُ إضافياً يضم فنانين من أكثر من 50 دولة حول العالم.

وفي هذه المناسبة، قال كلاوديوس بولر، المدير العام لـSpotify الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعتبر برنامج رادار RADAR أحد أكثر التطورات المهمة والملفتة في عالم الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتمتع هذه المنطقة بتراث غني بالموسيقى وتنوع الثقافات وتعدد اللغات واللهجات، ويهمنا أن نسلط الضوء على هذه الثقافة وننشرها في جميع أنحاء العالم."

وأضاف، "تتشابه الموسيقى مع Spotify بأنّها عالمية، لذلك نعمل على إنشاء روابط لامحدودة بين الفنانين وجماهيرهم، وذلك من خلال إنشاء أعمالٍ موسيقية مبدعة، وهذا هو نوع التأثير التي نطمح بأن نخلقه في المنطقة."

جرى تعاون "رادار RADAR" الأول لتطبيق Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين الثنائي الإلكتروني Hollaphonic في دبي، والمغنية اللبنانية Xriss.

وسهّل Spotify التعاون بينهما في أغنيتهما القادمة، "Save Me" التي من المقرر إصدارها يوم الجمعة الموافق 27 من هذا الشهر، وتم تسجيل الأغنية في "Studio 13" في لندن، وهو أحد ستوديوهات Spotify الشريكة في المملكة المتحدة.

ويعد "Hollaphonic"، أول ثنائي يوقع مع شركة إنتاج كبرى في الشرق الأوسط، وقد شهدا شهرة عالمية واسعة، حيث استقطبت أغنيتهما "Spaceship" في عام 2018، شعبية كبيرة في تايلاند، ما أدى إلى تعاونهما مع نجوم تايلانديين بما فيهم Peck Palitchoke وViolette Wautier.

قال ثنائي "Hollaphonic"، عن تجربتهما، مع برنامج "رادار": "كانت سرعة تحقيقنا للإنجازات والتواصل مع شركات الإنتاج الموسيقي وإجراء المحادثات الجادة مع الأشخاص المناسبين أسرع بكثير بفضل الدعم والتوجيه الذي تلقيناه من Spotify، كما أن فريقهم منحنا وجهة نظر موسيقية موضوعية خلال عملنا على الأغنية، فلم يغيروا صوتنا وإنما جعلونا نفكر بأسلوبنا وطرق تمثيل أنفسنا على نحو أفضل من خلال هذا التعاون".

ومن جهتها قالت "Xriss"، التي أمضت الجزء الأكبر من العقد الماضي وهي تجول الشرق الأوسط: "كنت متحمسة جداً لأن أشارك بهذا التعاون الذي لم أكن أعتقد أنه قد يتحقق ولا بمليون سنة، وكان يبدو أنه أمر لا يصدق، رأى فريق "Spotify" نتيجة هذا التعاون قبلنا وكانوا على علم بنجاحه عندما جلبونا إلى لندن، وما أذهلني هو أنهم علموا مسبقاً بأننا سنتفق ونتناغم بشكل رائع".

وأسست Xriss فرقة “X.band” في 8è Art Entertainment، وكانت المغنية الرئيسية فيها، وعملت مع العديد من المشاهير منهم كوينسي جونز في لوس أنجيليس، والمنتج البريطاني "يوث" المعروف بـ "The Verve".

وتحقيقاً لرؤية "رادار RADAR"، في دعم انطلاقة الفنانين المحليين من خلال تعاونات شيّقة، وقّعت "Xriss"، اتفاقية تسجيل ونشر مع شركة "PopArabia" في دبي، وشركائها في نيويورك "Reservoir"، الذين سينتجون معاً أعمالا موسيقية، يتم طرحها في عام 2020.

وسيتم دعم الفنانين الذين سيكونون جزءاً من برنامج "رادار RADAR" من خلال نواحي مختلفة منها ترويجهم على التطبيق من خلال قوائم الأغاني المتعددة على "Spotify"، بالإضافة إلى دعم من "Spotify Studios"، لتسهيل إنشاء المحتوى الأصلي.