محافظ مطروح: رش وتعقيم الأحياء لمنع انتقال الفيروسات والأوبئة

أمر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف عمليات الرش والتعقيم بجميع أحياء مدن المحافظة، للقضاء على الحشرات والبعوض الناقلة للأمراض، خاصة بأماكن تجمعات القمامة والأسواق وأماكن ازدحام المواطنين والمدارس والجامعة، مع زيادة توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة وإلقاء القمامة بالأماكن المخصصة لها.

ونبه "شعيب"، اليوم، على أهمية رفع القمامة بصفة يومية ومنع تراكمها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والحد من التلوث البيئي، ومنع تزايد الحشرات والآفات خاصة مع النشاط الملحوظ لحركة الرياح، ما قد يؤدى إلى انتشار الأمراض.