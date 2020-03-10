أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 8 إصابات جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا 30 حالة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأفادت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين، اليوم، خروج 47 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا قبل خروجهم من الحجر الاحترازي، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 115 شخصاً بعد خروج 68 شخصاً في وقت سابق.

وأفادت الوزارة بأن الـحالات التي أخرجت من الحجر الصحي الاحترازي هي لـ15 مواطنا و30 مواطنة، وأندونيسيتين، منوهة الوزارة بأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي، تجري متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع.