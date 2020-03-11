حظك اليوم الأربعاء 11-3-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

تكره امرأة برج القوس تلقي الأوامر من الآخرين حتى من أقرب الناس، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر ويعدك ذلك بوقت مناسب لتبادل الأفكار والآراء مع الزملاء والأصدقاء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التحرر من ضغوط وتقضي أوقاتا طيبة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية تايلور سويفت، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.