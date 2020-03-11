أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 11-3-2020 في مصر

انخفضت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 11 مارس، تستعرض "الوطن" خدمة يومية لقرائها تشمل أسعار الفاكهة في الأسواق، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

البرتقال

تراوح سعر البرتقال من 4 إلى 6 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7 جنيهات.

التفاح البلدي

تراوح سعر التفاح البلدي بين 10 إلى 16 جنيها، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 14 إلى 22 جنيهًا.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 4 جنيهات.

الموز

يختلف سعر الموز في الأسواق إذ يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفراولة

وصل سعر كيلوجرام الفراولة من 6.5 إلى 10 جنيهات.