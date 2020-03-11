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محمود مسلم

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 11-3-2020 في مصر

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الوطن
12:04 ص | الأربعاء 11 مارس 2020
أسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة

انخفضت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 11 مارس، تستعرض "الوطن" خدمة يومية لقرائها تشمل أسعار الفاكهة في الأسواق، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

البرتقال

تراوح سعر البرتقال من 4 إلى 6 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7 جنيهات.

التفاح البلدي

تراوح سعر التفاح البلدي بين 10 إلى 16 جنيها، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 14 إلى 22 جنيهًا.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 4 جنيهات.

الموز

يختلف سعر الموز في الأسواق إذ يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفراولة

وصل سعر كيلوجرام الفراولة من 6.5 إلى 10 جنيهات.

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