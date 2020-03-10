صور.. كواليس لقاء أحمد يونس ونجله مع منى الشاذلي في "معكم"

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة غد الأربعاء، من برنامجها "معكم"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج "أتوبيس السعادة"، على شاشة "DMC"، والذي يصطحب خلال اللقاء نجله الصغير.

وظهر من كواليس الحلقة المرتقبة غدًا، قيام أحمد يونس باللعب مع نجله على الهواء بالرشاشات المائية الخاصة بلعب الأطفال، فضلا عن إهداء الإعلامية منى الشاذلي، فانوسا على الهواء لنجل يونس.

"معكم".. يُعد برنامج فني ترفيهي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على شاشة "CBC" من يوم الأربعاء إلى الجمعة من كل أسبوع في الساعة التاسعة مساءًا، كما يتطرق البرنامج إلى موضوعات اجتماعية وإنسانية.

أما برنامج "أتوبيس السعادة"، فيقوم "يونس"، في هذا البرنامج باصطحاب مجموعة من الأطفال والشباب في أتوبيس لزيارة إحدى القرى "الأكثر فقرًا"، وذلك لمساعدة أهل القرية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في توفير الاحتياجات الأساسية لأهل القرية في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا، والتي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.