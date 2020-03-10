فيديو.. شروط الجيش الليبي لوقف إطلاق النار في طرابلس

زيارة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي إلى باريس جاءت عبر دعوة رسمية تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان غرضها بالدرجة الأولى تقييم الوضع السياسي والميداني الحالي والسعي إلى تحريك المشهد الليبي من أجل الدفع باتجاه تنفيذ مقررات قمة برلين، وذلك حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع يوتيوب.

وأوضح التقرير، أن حفتر أبلغ الرئيس ماكرون بأنه يحترم قرار وقف النار وسيلتزم به بشرط احترام ميليشيات طرابلس المسلحة له وسيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الميليشيات، حيث تقوم تركيا بتمويل حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتدعمها بالسلاح والخبراء العسكريين.

ومن ناحيته، أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة الليبية في دعم عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكدا دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة.

كما تزود تركيا الميليشيات بمئات المرتزقة الذين يتم نقلهم من سوريا في محاولة لوقف تقدم الجيش الوطني الليبي وسعه لتحرير العاصمة بعد ما نجح الجيش خلال عام في السيطرة على معظم ليبيا وأصبح على مشارف العاصمة.

وتشهد ليبيا منذ 12 يناير الماضي هدنة، تشهد خروقا مستمرة من قبل ميليشيات طرابلس، فيما يتقدم الجيش الوطني في مهمته الساعية لتخليص المدينة من قبضة الجماعات المسلحة.