ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 19 شخصا

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في مدينة كويتا غربي البلاد، على الحدود مع أفغانستان، ليصل العدد الإجمالي إلى 19 شخصا في أنحاء باكستان.

وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية، اليوم، أن الإصابة بالفيروس في مدينة كويتا، هي لطفل يبلغ من العمر 12 عاما، سافر في وقت سابق إلى مدينة "تفتان" الحدودية مع إيران برفقة والديه.

وأجريت التحاليل الطبية للوالدين، وثبت أنها كانت سلبية.

وكانت إسلام آباد، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد، في باكستان إلى 18 شخصا، بعد ظهور حالتين جديدتين في إقليم السند.