وكيل أوقاف المنيا يقود حملة بالمساجد للتأكيد على نظافتها وتطهيرها

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اليوم، جولة مفاجئة على مقرات الإدارات الفرعية، وبعض المساجد بالقرى، لمتابعة انتظام العمل، ومدى التزام العاملين بتعليمات الوزارة.

شملت الجولة، إدارتي دروة بمركز ملوي، ومركز ديرمواس، وشدد "عبد الرازق"، على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن المتابعه الميدانية، والمرور المفاجئ لمتابعة انتظام سير العمل، وتنفيذ التعليمات بشأن نظافة المساجد وتطهيرها، واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية فعليا ودعويا وتوعويا، لتجنب الإصابة بالأمراض، والحث على النظافة الشخصية والمكانية.

والتقى وكيل الوزارة، بالإداريين وقيادات الدعوة، ووجه بضرورة بذل المزيد من الجهد فى هذه المرحلة، التى يمر بها العالم، التى تتطلب بذل كل المجهودات للعبور بالوطن والشعب إلى بر الأمان والسلامة، مؤكدا أن هذه المرحلة، لا مجال فيها لمهمل أو كسول أومتخاذل.

ومر "عبدالرازق" على بعض المساجد، رافقه الشيخ سيد محمود رئيس المساجد الحكومية بالمديرية، وبعض قيادات الدعوة بالإدارة.