تعقد محكمة جنح المنتزه، غدا، أولى جلسات محاكمة شاب خلع ملابسه أمام فتاة بالإسكندرية، الأسبوع الماضي.

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية، قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت له تهمتي ارتكاب الفعل الفاضح العلني والاعتداء على أنثى.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم ارتكب فعلا فاضحا، حيث خلع ملابسه أمام الفتاة المجني عليها "ي. أ"، أثناء وجودها بمفردها داخل المحل الخاص بها في المنتزه.

وأكدت التحقيقات، أن المجني عليها كانت بمفردها داخل المحل الخاص بها، حين اقترب منها المتهم، وخلع ملابسه، وأظهر عضوا حساسا من جسده، ثم لاذ بالفرار.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها، بحضور محاميها مصطفى صالح، كما تعرفت على المتهم، خلال عرضه عليها.

ونجحت أجهزة الأمن بالاسكندرية، في تحديد هوية المتهم، والقبض عليه، بعد فحص الفيديو المقدم من المجني عليها للواقعة، وتبين أنه عاطل، وجرى القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه، وأحالته للمحاكمة الجنائية، التى تبدأ غدا.