إصابة 7 أطفال في تصادم حافلة حضانة بسيارة نقل في البحيرة

أصيب 7 أطفال ومشرفتهم، اليوم، إثر حادث تصادم سيارة ميني باص كانت تقلهم أثناء عودتهم من دار حضانة، مع سيارة نقل، بنطاق قرية نمرة 5، بطريق المعدية دائرة مركز إدكو بالبحيرة.

وكان مأمور مركز شرطة إدكو، تلقى بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه، بالانتقال والفحص تبين إصابة 7 أطفال بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم للمستشفى العام.

وذكرت مصادر طبية أن المصابون في الواقعة هم كلا من "مصطفي .ت" و "محمد ت" و"سيف .ع" و"حبيبة م" و"رودينا ح" و"عبدالله .ح" والمشرفة "إيناس .ب"، وجرى تحويل 3 منهم للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والأشعة اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.