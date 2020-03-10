البنتاجون: الإصابات بكورونا بين العسكريين أكبر مما نعرفه

قال مسؤول في البنتاجون، إن العدد الفعلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بين العسكريين على الأرجح، أكبر من إجمالي الحالات المعلنة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ومع ذلك قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وليام بيرن في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإلغاء تدريب "ديفندر أوروبا-2020".

وستشهد المناورة المقررة في أبريل ومايو المقبل، أكبر انتشار للقوات الأمريكية في أوروبا منذ أكثر من 25 عاما، ومن المقرر إجراء التدريبات في ست دول من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دول البلطيق المتاخمة لروسيا.

وقال "بيرن" للصحفيين، "نحن نواصل جهود التخطيط لمواصلة هذا التمرين".

وشدد على أن التمرين سيكون تدريبا متعدد الجنسيات، وبالتالي سيتعين على العديد من الأطراف المختلفة أن تقرر ما إذا كانت ستشارك.

وتخطط الولايات المتحدة لإرسال 20 ألف جندي للتدريبات.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بزيادة وجودها العسكري سرا بالقرب من الحدود الروسية، قائلة إن ذلك لن يغير السياسة الخارجية لروسيا.