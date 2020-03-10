مصرع شقيقين سقطا من أعلى سقالة بالدور العاشر بالبحيرة

لقي شقيقان مصرعهما، إثر سقوطهما من أعلى سقالة بالطابق العاشر، بعقار تحت الإنشاء خلف مستشفى إيتاي البارود العام، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد سقوط شخصين من أعلى عقار خلف المستشفى العام بدائرة مركز إيتاى البارود.

بالانتقال والفحص تبين وفاة كلاً من: محمد عبدالله محمد حسين، 30 عاما، وصلاح عبدالله محمد حسين، 50 عاما، جرى نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم.