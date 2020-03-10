الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة أزمة المصريين العاملين بالخليج العالقين بسبب كورونا

أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة أزمة العالقين المصريين بسبب فيروس كورونا، وتلقي شكاوى ومشكلات المصريين والتواصل مع الجهات المعنية من أجل حلها، موضحة أن مصر تحترم سيادة الدول الأخرى، فيما يتعلق بغلق مطاراتها.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أنه لا بد من التعامل مع الحالات المصرية العاملين بدول الخليج، ولا يستطيعوا العودة للكويت والمملكة العربية السعودية، حيث إنها تلقت على هاتفها الخاص الكثير من الشكاوي حول هذا الأمر.

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى إنها قررت إنشاء هذه الغرفة، وجرى عمل حسابات واتس آب وبريد إلكتروني لتلقي الشكاوى من خلالها، منوهة بأن هناك مشكلات لمصريين عالقين في المطارات، فهناك مصريين بمطار جدة غير قادرين على دخول المملكة أو العودة لمصر، وهناك مصريين في إجازات وغير قادرين على العودة مرة أخرى لوظائفهم.

وأوضحت أن هناك 1600 استفسار وطلب وشكوى من المصريين، و1338 شكوى لمواطنين عالقين ولا يستطيعوا العودة لعملهم بالمملكة العربية السعودية والكويت، وسيتم إحاطة علم السفارات المصرية في الكويت والسعودية لمحاولة حث الجانب السعودي والكويتي على تقدير الموقف إنسانيا، وعدم إنهاء تعاقد المصريين العالقين غير القادرين على العودة.

وتابعت: "تم التنسيق مع الطيران المدني لتوجيه رحلات للملكة العربية السعودية لإعادة المصريين العالقين ممن توجهوا لأداء العمرة أو زيارة ذويهم، ولا يستطيعوا العودة".