وزارة الشباب: استمرار الأحداث الرياضية بدون جماهير في كل الألعاب

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنه ووفقا لقرار مجلس الوزراء، بتعليق كل الفعاليات والاحتفالات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، وبناءً عليه، أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استمرار الفعاليات والأحداث الرياضية، بدون جماهير بكل الألعاب الرياضية المختلفة.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك بعضا ممن فسروا القرار بشكل خاطئ، أثارت في أعقابه وجود الكثير من الشائعات واللغط في ذلك الأمر.

وأوضح أن الوزارة أعلنت حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي: "إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية، بما لا يضر مصالح المنظومة الرياضية، وننسق مع اللجنة الأولمبية، وكل المؤسسات الرياضية والاتحادات المعنية بهذا الشأن".

وأكد أنه تقرر وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الشبابية والرياضية، التي يترتب عليها هتافات جماهيرية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة، لتعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية والصالات المغطاة.

وتابع: "الدولة المصرية تدعم كل الاتحادات الأفريقية، المتواجدة على أرض مصر، وهناك تنسيق كامل بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأكيد هيكون هناك قرارات ستصدر لصالح الرياضة".