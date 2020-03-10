محافظ كفر الشيخ يناقش قرارات المناطق الصناعية: لدينا 125 مشروعا

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارات مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية بمطوس وبلطيم، في جلسته رقم (4) لسنة 2020، وذلك من خلال استعراض موقف عدد من المشروعات، حيث أُقيمت منطقة بلطيم الصناعية على مساحة 114 فداناً، وتضم 105 مصانع متنوعة الأنشطة، كما تُقام منطقة مطوبس الصناعية على مساحة 1660 فدانا تم إنشاء 56 مصنعاً بمرحلتها الأولى على مساحة 160 فداناً بجانب الموافقة على تخصيص 90 قطعة أراضى بالمنطقة الصناعية لتصل عدد المشروعات بها إلى 125 مشروعاً صناعياً متعدد الأنشطة للعديد من الصناعات.

أوضح "نور الدين"، الموقف التنفيذي لمجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية، والذي يتضمن تكليف مدير عام شئون البيئة بالمحافظة بمخاطبة أصحاب المصانع المخالفة بالإجراءات المطلوبة منهم طبقاً لقانون البيئة قبل الصرف على شبكة الصرف الصحي، فضلاً عن توفير 2 عامل نظافة وسائقا بالأجر اليومي من حساب خدمة المستثمرين على تحصيل رسوم النظافة بالمنطقة، بالإضافة إلى تحديد قيمة رسوم النظافة وإجراءات التعاقد مع العمالة، وتبديل 100 كشاف من الصوديوم إلى ليد بدلاً من شراء كشاف ليد جديد.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، أنه تم الانتهاء من عمل الاستبيان لحصر جميع الأماكن وتحديد كل الكميات المطلوبة لكل مصنع من توصيل الغاز، فضلًا عن معرفة التوسعات المستقبلية لأخذها في عين الاعتبار عند تنفيذ الشبكة، مشيراً إلى أنه تم حصر المشروعات التي تعمل وتُنتج يبلغ عددها 93 مشروعا، ومشروعين جاري إنشائهما، و9 مشاريع جاري إعادة تشغليها، فضلًا عن حصر المشروعات المتوقفة وأسباب التوقف لعمل مقترحات لحلها.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بعمل قاعدة بيانات للخريجين، وذلك لتوفير العمالة الفنية الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للخريج والمصنع فى آنٍ واحد، وتعظيم سياسة العمل والإنتاج وإحداث تنمية حقيقية بالمجتمع، لربط سوق العمل بالمناطق الصناعية.

كما ناقش سبل دفع التنمية الصناعية مع المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية ببلطيم، وذلك لخدمة الاستثمار ورعاية شباب المستثمرين، وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، ودراسة تركيب "انترلوك" بلاطات خرسانية بالطرق داخل المنطقة الصناعية ببلطيم بدلًا من الطبقة الأسفلتية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، واستفتاح علي أبو أبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وهاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندسة غادة إسماعيل، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مديرية الطرق، والدكتور عصام الشافعي، مدير إدارة الاستثمار، والكيميائي فايد الشاملي، مدير عام البيئة، وعلى جمعه، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من المستثمرين ورؤساء مجالس إدارات المصانع، وعدد من القيادات التنفيذية.