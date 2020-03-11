صلاح حليمة: تحركات "الخارجية" تدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن وزارة الخارجية تحرك في أكثر من اتجاه لإحداث زخم إقليمي ودولي بخصوص ملء سد النهضة الإثيوبي، وهو ما دعم موقف مصر في المفاوضات الأخيرة التي تمت في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "حليمة" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلاميان لبنى عسل وحسام حداد، على فضائية "الحياة"، أن وزارة الخارجية ستتحرك بشكل أشمل وأسرع خلال الأسابيع المقلبة لدعم الموقف المصري فيما يتعلق بالمجتمع الدولي ورأيه في سد النهضة، موضحا أن مصر من حقها اللجوء إلى مجلس الأمن والمحكمة الدولية في حال لم تلتزم إثيوبيا بملء السد في الفترة التي تم الاتفاق عليها: "مصر من حقها إصدار فتوى لحشد الرأي العام الدولي للضغط على إثيوبيا حتى تعدل عن قرارها في ملء السد".

وأكد أن إثيوبيا تنتهج سياسة المماطلة والتسويف في الوقت الذي تنتهج فيه مصر سياسة النوايا الحسنة مع توجهات دبلوماسية عالمية سلمية أتاحت لإثيوبيا فرصة المناورة في ملء السد، مشيرا إلى أنه يجب الانتهاء من كافة الوسائل الخاصة بفض النزاعات بالطرق السلمية حتى الوصول إلى نتيجة إيجابية: "أتمنى ألا تدفعنا إثيوبيا بأن نقول إن كافة الخيارات متاحة، أو أن نلتجئ إلى خيار مصر غير راغبة فيه، والموقف الإثيوبي قد يدفعنا إلى هذا القرار".

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية داخله في انتخابات ولا أظن أن يبوء تدخلها في حل الأزمة بالفشل، وهي تقوم بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع البنك الدولي، وأمريكا لها مكانه وتأثير محلي وعالمي وستمارس ضغوطا على إثيوبيا لإنجاح المفاوضات".