منها الحرير والستان.. أماكن بيع الأقمشة في مصر

تتعد أنواع الأقمشة وتختلف في الملمس والشكل العام، ولكل منها الاستخدام الخاص بها، سواء كان في تفصيل الملابس، حيث أنها تتيح الفرصة في تفصيل التصميم المحبب إلينا، أو استخدامها في تفصيل المفروشات والستائر الخاصة بالمنزل، وتستعرض "الوطن" أنواع الأقمشة والأماكن التي تشتهر ببيع الأقمشة:

أنواع الأقمشة

الحرير: أغلى أنواع الأقمشة وذات ملمس ناعم، ويوجد منه الطبيعي والصناعي.

الجلد: من الأنواع ذات السعر العالي، ويوجد منه الكثير من الألوان.

الدانتيل: استخدامة يعطي لمسه جمالية، مما يجعل الكثير يقبل على شراءه.

الكتان: يتميز بملمسه المتين الخشن وامتصاصه للعرق بشكل أسرع من غيره.

المخمل: بالرغم من نعومة ملمسه إلا أنه سميك ومتين.

الصوف: يتميز الصوف بكونه أكثر أنواع الأقمشة عزلا للحرارة.

الستان: من أكثر الأقمشة استخداما، فهو يتميز بلمعانه ونعومة ملمسه.

الشيفون: يتميز بكونه شفافا وناعم الملمس.

نايلون: يتميز بنعومة ملمسة وسهولة تنظيفه، كما أن أسعاره في متناول اليد.

التول: يتميز التول بكثرة استخدامه في صناعة فستان الزفاف.

أماكن بيع الأقمشة

وكالة البلح

تشتهر وكالة البلح ببيع الأقمشة بمختلف أنواعها وأشكالها، وخصوصا تلك التي تصلح لتفصيل فساتين السواريه، حيث تتوجه الأتيليهات فى مصر لشراء الأقمشة من الوكالة بسعر مناسب.

التربيعة "سوق الأزهر"

يوجد سوق الأزهر هي في محيط منطقة الحسين، حيث يتوافر به الكثير من الأنواع والخامات ودرجات الألوان المناسبة للملابس العادية أو السهرة.

الموسكي

يشتهر شارع الموسكي بمحلات جميع الأقمشة والتي تبيع تلك الأنواع الصالحة لتفصيل الملابس أو الملايات أو التنجيد.

ميدان الجامع

يتميز بمحلات بيع الأقمشة، فضلا عن محلات أخرى لبيع مستلزماته كالعراوي والزرارير والسوست والبطانات، وأدوات الخياطة كالماكينات والكربون.

ميدان الإسماعلية بمصر الجديدة

يضم الكثير من محلات الأقمشة، خاصة المناسبة للسهرات.