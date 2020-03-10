بعد إعلان عدم تأجيلها.. جدول امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على لسان الوزير الدكتور طارق شوقي، إن الدراسة تسير حتى الآن بشكل منتظم، معلنًا عدم صحة تأجيل الامتحانات، على الأقل في الوقت الحالي.

وأضاف "شوقي" خلال مؤتمر صحفي: "سوف نعلن أي قرار يتعلق بالتعليم الأساسي والعالي في وقته رسميًا"، وجاء ذلك ردًا على مطالبات من قبل أولياء الأمور والمعلمين، بتأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن"، جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح لعام 2019– 2020.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2020

ومن المتوقع، أن تبدأ يوم الأحد 7 يونيو المقبل، وفقًا لترتيب الجدول، وأن تنتهي يوم 7 يوليو.

ومن المقرر أن يجرى مناقشة الجدول في حوار مجتمعي، تشترك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع اتحادات الطلاب وأولياء الأمور، والتعديل عليه، بما يتوافق مع مقترحات الآخرين.