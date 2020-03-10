61 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في إسرائيل، إلى 61 مصابا، وذلك بعد تشخيص حالتين لرجل يبلغ من العمر 60 عاما، من سكان جنوب تل أبيب، وشاب يبلغ 29 عاما من مدينة القدس، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها، "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 61 مصابا".

وقررت إسرائيل، يوم أمس، فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل، خشية تفشي فيروس "كورونا".

من جهة ثانية، شدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين، من أية دولة كانت، العودة إلى قواعدهم لفترة.