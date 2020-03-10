ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في بيت لحم إلى 30

أفاد مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم، بأن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، ارتفعت إلى 30 حالة، بعد تسجيل إصابة جديدة مساء اليوم، لشاب ثلاثيني بسبب مخالطته مصابين بالفيروس، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وجاء في البيان: "ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم إلى 30 إصابة بعد تسجيل إصابة جديدة مساء اليوم لشاب ثلاثيني، بسبب مخالطته مصابين بالفيروس".وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قد أعلن يوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورنا المستجد إلى 26 حالة بعد تسجيل حالة جديدة في بيت لحم.

وأوضح ملحم، أن جميع الحالات مسجلة في بيت لحم باستثناء حالة واحدة سجلت بضاحية ارتاح قضاء طولكرم.

وأشار إلى أن المختبر المركزي لوزارة الصحة أجرى الإثنين فحصاً لـ261 حالة، تبين إصابة سبع منها بالفيروس. وأن إجمالي عدد الفحوصات، التي أجريت منذ بدء فحص ورصد فيروس كورونا المستجد بفلسطين بلغت 1225 فحصا، كانت جميعها سلبية (خالية من المرض)، باستثناء 26 حالة تبين أنها مصابة.