بسمة وهبة: فيروس كورونا وحش صنعه الخوف وشائعات السوشيال

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن فيروس كورونا يُعد وحشا صنعه الخوف والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والواتس آب، وهذا ليس كلام إنشاء أو موضوع تعبير، ولكن هذا يظهر من خلال رؤية ومتابعة التطورات والأوضاع التي تحدث على أرض الواقع، وذلك خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "on e".

وأضافت "وهبة"، أن الخوف ليس موجودا في فيروس كورونا ذاته، ولكن موجود في الشائعات التي تنشر باستمرار على مواقع التواصل، والتي تبثها لجان الإخوان بهدف تخويف الشعب المصري والتشكيك في مؤسسات الدولة وهدم اقتصاد مصر، "أنا مش بقول كل حاجة موجودة تمام، بس في نفس الوقت بقول إن فيروس كورونا مش وّحش".

وأشارت إلى أن مستخدمي مواقع التواصل لا ينشرون الأخبار الإيجابية مثل زيادة الحالات التي ثبت من التحليل أنها سلبية لفيروس من ضمن المصابين، وكذلك إغلاق 14 مستشفى في الصين كانت مخصصة لعلاج الفيروس وكذلك شفاء 60 ألف مصاب بالفيروس في الصين وزيارة الرئيس الصيني لأول مرة لووهان الصينية بعد تفشي الفيروس.

وتابعت: "المؤسسات في بريطانيا رفضت الابتزاز والتخويف وقالوا مش هنوقف الدراسة، الناس هنا مصرة تخوف نفسها وتصرخ من الرعب على السوشيال ميديا، بس في الواقع نفس الناس بتعمل أفراح وعاوزه تعمل موالد ويشربوا شيشة ويسلموا ويبوسوا، فين المنطق هنا، ولا هو الخوف بالكلام بس، الخوف والفزع لو مسك في قلب المجتمع هنقول على الدنيا السلام".