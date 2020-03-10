الحركة الوطنية بالغربية يشارك بـ 50 طبيبا في مبادرة مواجهة كورونا

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مع ممثلي حزب الحركة الوطنية بالغربية، آليات مبادرة الحزب للتوعية ومواجهة فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع مديريات المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع مساء اليوم، بديوان عام المحافظة، المحاسب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، والمهندس جمال الفقي، أمين حزب الحركة الوطنية بالغربية، وعدد من أعضاء الحزب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على توفير 50 طبيبا من قبل الحزب، والتواصل مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة لتنفيذ المبادرة، إلى جانب تنظيم ندوات توعية للتلاميذ والأطفال ضد الأمراض وإجراءات الوقاية منها.

كما تتضمن الاجتماع الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب في حل مشاكل المواطنين، ومساعدة القيادات التنفيذية في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأيضا طرح الأفكار التي تساعد في النهوض بكافة قطاعات المحافظة.

وأكد المحافظ، أن الغربية بها خطة رقمية نعمل من خلالها على تنفيذ المشروعات والخدمات بالمحافظة، مشيرا أن المحافظة شكلت مؤخرا مكتبا فنيا، لمتابعة تنفيذ المشروعات والأعمال داخل المحافظة إلى جانب طرح أفكار خارج الصندوق يمكن من خلالها النهوض بالخدمات المختلفة بالمحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات التصدي لمركبات التوك توك في الشوارع الرئيسية بالمدن، والأسواق العشوائية، ورصف الطرق، وتطوير مزلقانات السكك الحديد في قطور، ومشكلة اختلاط مياه الصرف الصحي بالصناعي بالمحلة، وإقامة عدد من الأكشاك المخالفة في مركز كفر الزيات.

وفي نهاية الاجتماع، تعهد ممثلو الحزب بمد يد العون ومساعدة الجهات التنفيذية في حل المشاكل والحلول التي من شأنها النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.