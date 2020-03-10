طارق الخولي: من المبكر تقييم شباب نواب المحافظين

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إنه من المبكر تقييم شباب نواب المحافظين، وهم ليس أمامهم شيء سوي النجاح، موضحا أن نواب المحافظين، يعملون طوال الوقت ودراسة كل الملفات، كما أنهم يعملون دائما على جمع أكبر قدر من المعلومات عن أي ملف.

وتابع عضو مجلس النواب، خلال حواره لبرنامج كل اليوم، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على فضائية "ON E"، أن نواب المحافظين يتواجدون في الشارع دائما، وهذا شيء رائع لأن ذلك يجعلهم يتواصلون مع المواطنين بشكل مباشر.

وأكمل عضو مجلس النواب، أن تنسيقية شباب الأحزاب فكرة عبقرية، لأننا اعتدنا على صراعات الأحزاب، ولكن حاليا جميع الأحزاب على طاولة واحدة، للتحاور والنقاش، موضحا أن هذا النموذج سيصنف للتاريخ، لأن أعضائه يبحثون فيما بينهم ما يهم البلد، مداعبا:" نترك شباب النواب المحافظين دون تقديم طلبات إحاطة".