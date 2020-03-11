مستشار رئيس الوزراء عن الميكنة: الحكومة الجديدة لن تستخدم أي ورقة

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن السنوات الخمس الماضية شهدت بذل مجهود كبير لم يشعر أحد به، حيث جرى ميكنة عدد ضخم من البيانات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC"، أنه عندما ينتقل موظفو الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فإن الحكومة ستكون "paperless"، موضحًا أنها ستعمل دون ورق، في إشارة إلى إجراءات الميكنة.

وتابع: "سيكون لدينا أرشيف إلكتروني ونظم عمل مميكنة بالكامل"، موضحًا: "الموظف في مكتبه هيفتح السيستم على الكمبيوتر، هيلاقي الإجازات وهيطلع له أنواع الإجازات ويختار، ويطلع له الأجندة ويختار الأيام، ومديره يوافق وبعدين تروح للموارد البشرية والنظام يتأكد من وجود رصيد إجازات، دون كتابة أي ورقة".

وأردف: "أصبح لدينا بنية تحتية خاصة ببيانات جميع الوزارات، وكان عندنا مشكلة عدم تنفيذ الأحكام، وده أصبح غير موجود، لأن المحكمة بتبلغ جميع الخدمات الحكومية، وبالتالي مش هيقدر يطلع بطاقة أو يجدد رخصة عربية أو سلاح، ميقدرش ياخد أي إجراء".