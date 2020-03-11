وزيرة الصحة: وصول أول دفعة للكواشف السريعة عن فيروس كورونا اليوم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك نوعين من التحليل للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد، النوع الأول والذي يتم استخدامه حاليا هو pcr، وكانت مصر من أول أربع دول في أفريقيا والشرق الأوسط تقوم باستخدامه، حيث يستغرق مدة 6 ساعات من بداية تحضير العينة حتى إظهار النتيجة، ومن الضروري أن تظهر نتيجته في المعمل، ونسبة الدقة فيه 98%.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر"، أن النوع الثاني هو الكواشف السريعة للفيروس وسيتم البدء فيه قريبًا، حيث ستصل أول شحنه منه اليوم، ونتيجته ستظهر في خلال 30 دقيقة فقط، وسيتم إجراء المسح به في المطارات وكذلك الموانئ البحرية والبرية، بخاصة الطائرات القادمة من دولة تشهد ارتفاع في أعداد المصابين.

وتابعت: "مصر قامت بشراء هذا الجهاز، وهو عبارة عن الحصول من الشخص على نقطة دم فقط، قريب أوي من تحليل السكر".