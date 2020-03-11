وفاء سالم: دوري في "الأخ الكبير" عكس شخصيتي الحقيقية

قالت الفنانة وفاء سالم، إنها قبلت المشاركة في مسلسل "الأخ الكبير"، لأنها تحب أن تلعب شخصيات بعيدة عن حياتها الشخصية.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمة برنامج "من مصر"، عبر شاشة "cbc"، أنها في الحقيقة شخص هادئ لا يحب الضجيج والصخب كما أنها ليست اجتماعية، وهو عكس شخصيتها التي جسدتها في المسلسل.

وتابعت: "قررت أبقى شخصية شوية، والأنا بتاعتها عالية، ومش بتفكر غير في نفسها"، مشيرةً إلى أن أغلب فئات المجتمع يعانون من أنهم لا يفكرون في أولادهم ويطالبون طيلة الوقت شركائهم في الحياة بتحمل المسئولية.

وأردفت أن المسلسل ناقش دور الأم، ولماذا لم تقم به الشخصية التي جسدتها على أكمل وجه، لافتًا إلى أن مؤلف الفيلم، عبر عن الانهيار لكنه مهد له، وطرح تساؤلات حيث عبر عن تطور شخصية البنت التي ماتت بسبب إهمال والدتها.