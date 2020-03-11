ابتعدوا عن أخبار كورونا.. نصائح العائدين من ووهان للمعتمرين بعد وصولهم

حالة من الرعب أصابت سكان العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، جعلت بعض البلاد تمنع الدخول إليها والخروج منها، وكانت المملكة العربية السعودية من بينها، حيث أصدرت، الأحد الماضي، قرارًا بتعليق الرحلات الجوية والبحرية بشكل مؤقت لـ9 دول هي: "الإمارات-الكويت- البحرين- لبنان- سوريا- كوريا الجنوبية- إيطاليا- مصر- والعراق"، كأحد الإجراءات الاحترازية، لمواجهة الفيروس القاتل.

وأمس الأول، قررت السعودية عودة المعتمرين المصريين إلى أرض الوطن خلال يومين، وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إنه جرى السماح لجميع الناقلات الوطنية والأجنبية، المغادرة إلى مصر، وكذلك طيران الإمارات المتجه إلى دبي، بالعمل على إعادة المعتمرين على متن رحلاتها.

مصر كانت من ضمن البلاد التي أعلنت عن وجود حالات كورونا بها، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، إن مصر بها 59 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد، الأمر الذي أثار حالة من القلق لدى المواطنين المصريين من انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وتواصت "الوطن" مع مصريين عائدين من مدينة "ووهان" الصينية بؤرة الفيروس، ليعطوا نصائح لأقرانهم من المصريين العائدين من السعودية، حول كيفية الحماية الذاتية والوقاية من كورونا، وكيفية التعامل مع ذويهم بعد العودة.

مروان: خذوا قدر كاف من النوم بعد العودة

ارتداء الكمامات وتناول الماء بشكل وفير، أمور بديهية لابد منها عقب عودتهم مباشرة، وفقصا لما قاله الدكتور المصري مروان الفقي، مدرس الأمراض المعدية بطب بيطري بنها، لافتا إلى أن المشروبات الطبيعية الدافئة كالينسون والزنجبيل، من أكثر الأشياء التي هرع إليها الصينيون في ووهان.

كما نصحهم "مروان" بعد عودتهم من السعودية بأخذ القسط الكافي من النوم، وعدم الاستسلام للقلق والخوف الذي يسبب الأرق، بعدد من 7 إلى 8 ساعات، خاصة وأنهم سيعانون من تعب السفر وتحتاج أجسادهم للراحة، تماما مثلما حدث معه بعد عودته من ووهان.

وأضاف الدكتور البيطري، أن خلال فترة وجوده في الحجر الصحي، شدد الأطباء على نظافة اليدين بالماء والصابون وفركها لمدة طويلة، مع استعمال معقم يدين، وهو ما كان متوافرا في الصين ويوزع بشكل مجاني على المواطنين هناك لحماية أنفسهم، فضلًا عن تغطية الأنف والفم بمنديل عند العطس والسعال، ثم رميه فورًا.

باحثة مصرية: احذروا النفسية السيئة.. والتزموا منازلكم فترة

من جانبها، قالت الباحثة المصرية "ج.ا"، إن المصريين العائدين من ووهان عليهم عدم المخالطة اللصيقة مع أي شخص لديه أعراض نزلات برد أو أنفلونزا، هو أخطر الأشياء التي قد تنقل المرض، وعدم الزعر أو الخوف حال ظهور أي عرض طارئ على أحدهم في أسوأ الأحوال.

التزام المنازل لفترة مع تناول الخضروات والفواكه بشكل جيد أيضًا بعد العودة، كانت من ضمن النصائح التي وجهتها الباحثة، والتي حرص عليها الأطباء في ووهان وخلال فترة تواجدهم داخل الحجر الصحي بمطروح، بالإضافة للأطعمة المنوط بها زيادة مناعة الشخص مثل الكركم والليمون والعسل.

فيما حذرت الباحثة المصرية من تدهور الحالة النفسية للمعتمرين المصريين العائدين من السعودية، واختتمت: "متسمعوش للمتنمرين وابعدوا عن أي أخبار عن كورونا عشان متقلقوش، وحاولوا تبسطوا نفسكم وأولادكم".