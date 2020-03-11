طارق شوقي: 15 دولة فقط أوقفت الدراسة بسبب كورونا و166 لم توقفها

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الدول التي أوقفت الدراسة بسبب فيروس كورونا 15 دولة على مستوى العالم.

وقال شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اجتماعًا عالميًا عصر أمس عن طريق تقنيات الاتصالات واشترك فيه حوالي 70 وزير تعليم من الدول الأعضاء في المنظمة لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا على التعليم حول العالم".

وأضاف: "وقد شرفت بتمثيل جمهورية مصر العربية في هذا الملتقى الدولي وآثرت ان أشارككم الخريطة المرفقة والتي توضح عدد البلاد التي قررت إيقاف الدراسة (اللون الأخضر) وأخري أوقفتها جزئيا (اللون الأصفر) والغالبية العظمى التي تستمر بها الدراسة بشكل كامل وطبيعي".

وأوضح شوقي أن عدد الدول التي أوقفت الدراسة كليا هو 15 دولة وتم الإيقاف جزئيا في 14 دولة بينما تسير الدراسة بشكل طبيعي في 166 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أنه تم تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الدول والتشاور حول آليات التعامل مع الموقف بما يتناسب مع ظروف كل دولة.