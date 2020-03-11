محمود البزاوي عن علاقته بنجله أكرم: بتعامل معاه على إنه الأب مش الابن

استضافت الفنانة إسعاد يونس الفنان محمود البزاوي ونجله أكرم محمود البزاوي وذلك خلال حلقة الثلاثاء من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال البزاوي إن نجله أكرم أقرب شبهًا بجده الكاتب الصحفي الراحل محمود السعدني مشيرًا إلى أنه تعلم منه ثقافة الفطرة التي شاهدها في حماه الراحل.

بينما حكى أكرم البزاوي عن موقف طريف مع جده الراحل في حوار له مع المخرج رمسيس وسأله "ده إيه بالنسبة لك" ليرد عليه السعدني "ده أكرم البزاوي آخر صاحب ليا وده اللي قاعد معايا وبحكي له وبيحكي لي".

وأشار أكرم البزاوي إلى أنه هو الذي أقنع والده بالتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث الفنان محمود البزاوي عن علاقته بنجله أكرم قائلًا: "وصلت لمرحلة غريبة واكتشفت إننا فاهمين حكاية الأب غلط وإنه يمتلك الحقيقة المطلقة وهو اللي شايف وعارف واكتشفت مع أكرم إن فيه حاجات كتير فايتاني اللي أنا عرفته في 30 سنة هو عرف ده في 30 ثانية وإن فيه جيل ديجتال وبقيت بتعامل معاه إنه هو الأب مش الابن".