39.9% زيادة في إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر بأغسطس 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لحصر الموجود الفعلي من القطن الشعر، في 31 أغسطس 2019، ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

بلغ إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر1.7 مليون قنطار متري في 31 أغسطس 2019 مقابل 1.2 مليون قنطار متري في 31 أغسطس 2018، بنسبة زيادة قدرها 39.9%، بسبب زيادة كمية الأقطان المحلوجة من خلال الموسم المنتهي في 31/8/2019.

بلغت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط التيلة 1.5 مليون قنطار متري بنسبة قدرها 90.6%، ويعتبر صنف جيزة 94 أكثر الأصناف الموجودة، وبلغت كميته 1.1 مليون قنطار مترس بنسـبة قدرها 64.8% من إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر في 31 أغسطس 2019.

سجلت محافظة الغربية أعلى كمية من الموجود الفعلي من القطن الشعر، إذ بلغت كمية الأقطان الموجودة بها 346.2 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 20.9%، تليها محافظة البحيرة 317.2 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 19.1% من إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر في 31 أغسطس 2019.

سجلت الرتب العالية الجودة (جود/فج) أعلى كمية من الموجود الفعلي من القطن الشعر، إذ بلغت 843.5 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 50.9%، يليها الرتب العالية الجودة (جود)، إذ بلغت 801.4 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 48.3% من إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر في 31 أغسطس 2019.

بلغ إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر للأقطان المستوردة 33.6 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2019 مقابل 69.5 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2018 بنسبة انخفاض قدرها 51.7%.